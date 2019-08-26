Самый большой в мире контейнеровоз завершил свой первый рейс

В порт Гданьска (Польша) зашёл самый большой в мире контейнеровоз MSC Gulsun, завершивший тем самым свой первый рейс.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что именно на этом глубоководном терминале будет обрабатываться 400-метровое судно компании MSC.

«Гданьск стал конечным пунктом в дебютном рейсе гигантского контейнеровоза. Сюда он пришёл из немецкого Бремерхафена, до этого побывав в испанском Альхесирасе. По пути из китайского Тяньцзиня в Европу судно также впервые прошло через Суэцкий канал», — говорится в сообщении.

Судно было построено на верфи Samsung Heavy Industries. Это первый в мире контейнеровоз, который по ширине вмещает 24 ряда контейнеров. Его дедвейт 197500 т, длина — 400 м, ширина — 61,5 м. MSC Gulsun стал первым из нового класса контейнеровозов вместимостью более 23 тыс. TEU.

Судно приспособлено под перевозку 2 тысяч рефрижераторных контейнеров, что должно увеличить объёмы перевозок морским путём продуктов питания, напитков и фармацевтической продукции. На контейнеровозах нового класса предусмотрена двойная защита корпуса вокруг двигателя и новая система пожаротушения. Высота таких контейнеров колеблется от 1,3-2,9 метра.

Планируется строительство ещё 10 таких судов: заказ на 5 из них выполнит Samsung Heavy Industries, ещё 5 — Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering.