Вышел тизер военной драмы «Черкассы», съёмки которого проходили в Одессе

Перед широким прокатов в Украине фильма «Черкассы» выпущен короткий видеотрейлер, предназначенный для рекламирования.

Как сообщает пресс-служба Film.ua, фильм Тимура Ященко рассказывает об обороне корабля, заблокированного российскими войсками в бухте озера Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма.

«Прежде всего мы стремились расставить смысловые акценты, в то же время, не раскрывая сюжетных перипетий и образов персонажей. Тизер должен работать на чувственном уровне, сделать так, чтобы зритель смог ощутить на себе особую атмосферу и эмоциональное напряжение фильма. С учётом полутораминутного хронометража, это довольно сложная задача. И поэтому уже хочется поскорее увидеть реакцию людей, чтобы узнать, успешно ли справились мы с ним», — рассказала продюсер фильма Ирина Клименко.

Отмечается, что дистрибуцией фильма на территории Украины займутся компании MMD RU и Film.ua Distribution. Последняя также будет отвечать за международную дистрибуцию фильма.

Фильм основан на реальных событиях. Сюжет разворачивается вокруг экипажа минного тральщика «Черкассы», заблокированного российскими войсками во время аннексии Крыма весной 2014-го. Команда корабля в течение трёх недель мужественно держала оборону. «Черкассы» стали единственным украинским кораблём, который удержал украинский флаг на своей мачте.

Уточняется, что консультантом на проекте выступил реальный командир тральщика Юрий Федаш. В актёрский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле. Съёмки фильма проходили в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области.

Как сообщала Одесса News, фильм впервые демонстрировался на Одесском Международном кинофестивале.