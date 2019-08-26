Боксёр из Одессы победил россиянина в США

Украинский боксёр второго легчайшего веса, 27-летний одессит Арнольд Хегай победил россиянина Владимира Тихонова (29 лет) в восьмираундовом бою в Брокен-Эрроу (Оклахома, США).

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Хегай не смог нокаутировать Тихонова, но победил единогласным решением судей по очкам 80:72, 80:72, 80:72.

К этому поединку Хегай занимал 5-е место в рейтинге WBO и 7-ю позицию в рейтинге IBF. Это был первый бой одессита в нынешнем году.

Как сообщала Одесса News, в ноябре прошлого года Хегай одержал победу над американцем Хорхе Диасом единогласным решением судей.