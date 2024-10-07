Зеленский утвердил санкции против одесского бизнесмена Валерия Фальковского

5 октября президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие принятое в тот же день решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, в том числе одессита Валерия Фальковского.

Указ опубликован на сайте Главы государства.

В документе говорится о трёх физических лицах и 18 юридических, санкции в отношении них вводятся на три года.

В санкционном списке физических лиц, в частности, указана фамилия Валерия Григорьевича Фальковского. Он — гражданин Украины. Его паспорт паспорт выдан в Одесской области. ему 50 лет. Кстати, он уже фигурировал в санкционных списках, как украинский контрабандист, ещё в 2021 году.

Указ Главы государства предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, другие ограничения.

В Украине зарегистрированы и компании, оказавшиеся в санкционном списке. 10 из них оформлены в Киеве, четыре – во Львове, две – во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области и по одной – в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вишнёвом Киевской области.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список за помощь йеменским террористам-хуситам трёх физических лиц и шести юридических, в том числе 52-летнего гражданина Украины родом из Рени Одесской области Вячеслава Салыги, капитана судна Otaria, которое ходит под флагом Камеруна, управляется базирующейся в ОАЭ компанией Stellar Wave Marine LLC.

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