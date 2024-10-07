Фигуристы из Одессы выиграли «золото» юниорского Гран-при в Словении

Одесские фигуристы Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями шестого этапа юниорского Гран-при в Любляне (Словения).

Как сообщает Украинская федерация фигурного катания на коньках, наш танцевальный дуэт лидировал после ритмического танца (67,83 балла) и также был лучшим в произвольной программе (100,47).

Итоговый результат – 168,30 балла стал для пары лучшим в сезоне. На втором месте дуэт из Франции, на третьем — из США.

Это вторая награда украинских танцоров в серии турниров юниорского Гран-при сезона. Как информировала Одесса News, на этапе в Анкаре (Турция) они получили серебро и по результатам двух этапов попали в финал этих соревнований.

16-летняя Ирина Пидгайная и 20-летний Артём Коваль – воспитанники Одесской СДЮСШОР «Льдинка». В настоящее время они тренируются в Вене под руководством Галины Чуриловой.

Фото: ukrfsf.org.ua

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