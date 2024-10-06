Песня воскресенья на Одесса News: Феликс Шиндер, «Шикарный город»

«Шикарный город» — нежная и чувственная баллада в стиле bossa nova.

Так о своей песне написал сам автор — одесский певец Феликс Шиндер.

«Она теперь ваша. Я окунался в неё, когда её писал. Песня не похожа на другие. Я получил огромное удовольствие, создавая её в своём блокноте в уютных кафе, а затем записывая на студии. Трепетно, что эта история теперь оживает. Романтичная и нежная. И всё ещё о любимом родном городе. Делитесь ею, добавляйте в ваши плейлисты, присылайте мне видео, включайте её, когда вам захочется», — слова Феликса к своим поклонникам.

Когда корреспондент Одесса News спросил у Феликса, какую бы песню из своего репертуара он посоветовал бы предложить одесситам в рубрике «Песня воскресенья», Феликс, не задумываясь, назвал «Шикарный город».

Посмотри на небо

Южный ветер гонит облака

Как-то засиделись

И за руль тянется рука

Ты всегда не против ехать хоть куда

Мы такие же с тобой как эти облака.

Все дела столицы — это деньги, пробки,суета

Начинаешь злиться чтобы жизнь никуда не утекла

Ты читаешь много и любишь быть одна,

Но мечтаем вместе мы, стоя у окна

Шикарный город снова нас зовёт

Бродить у моря ночи на пролёт

Оденешь шарфик от Луи Витон

И мы снова едем, пусть нас встретит он

Шикарный город снова нас зовёт

Бродить у моря ночи на пролёт

Оденешь шарфик от Луи Витон

Милая, в Одессе держи фасон !

Шикарный город

Шикарный город

Ты уснешь в дороге,

Положив мне руку на плечо

Улыбнусь и снова,

Снова станет горячо

Оттого, что вечер примет нас в Пале Рояль,

Угостит пирожным и нальёт тебе бокал

Ещё бокал

Ещё бокал

Твой портрет рисую прямо на стене

Хочешь поцелую я тебя во сне

Мы всё время вместе мечтали у окна

Вот, смотри — сбывается мечта

Шикарный город снова нас зовёт

Бродить у моря ночи на пролёт

Оденешь шарфик от Луи Витон

И мы снова едем, пусть нас встретит он

Шикарный город снова нас зовёт

Бродить у моря ночи на пролёт

Оденешь шарфик от Луи Витон

Милая, в Одессе держи фасон !

Шикарный город

Шикарный город

Шикарный город

Шикарный город.

Одесса News информировала, что ныне Феликс проживает во Франции, организовывает концерты в других странах, перечисляя часть средств ВСУ. В октябре король одесского музыкального фольклора проведёт концерты в польских городах: 25-го – в Варшаве, 26-го – Кракове, 29-го – Гданьске.

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