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Песня воскресенья на Одесса News: Феликс Шиндер, «Шикарный город»

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«Шикарный город» — нежная и чувственная баллада в стиле bossa nova.

Так о своей песне написал сам автор — одесский певец Феликс Шиндер.

«Она теперь ваша. Я окунался в неё, когда её писал. Песня не похожа на другие. Я получил огромное удовольствие, создавая её в своём блокноте в уютных кафе, а затем записывая на студии. Трепетно, что эта история теперь оживает. Романтичная и нежная. И всё ещё о любимом родном городе. Делитесь ею, добавляйте в ваши плейлисты, присылайте мне видео, включайте её, когда вам захочется», — слова Феликса к своим поклонникам.

Когда корреспондент Одесса News спросил у Феликса, какую бы песню из своего репертуара он посоветовал бы предложить одесситам в рубрике «Песня воскресенья», Феликс, не задумываясь, назвал «Шикарный город».

Посмотри на небо
Южный ветер гонит облака
Как-то засиделись
И за руль тянется рука
Ты всегда не против ехать хоть куда
Мы такие же с тобой как эти облака.
Все дела столицы — это деньги, пробки,суета
Начинаешь злиться чтобы жизнь никуда не утекла
Ты читаешь много и любишь быть одна,
Но мечтаем вместе мы, стоя у окна
Шикарный город снова нас зовёт
Бродить у моря ночи на пролёт
Оденешь шарфик от Луи Витон
И мы снова едем, пусть нас встретит он
Шикарный город снова нас зовёт
Бродить у моря ночи на пролёт
Оденешь шарфик от Луи Витон
Милая, в Одессе держи фасон !
Шикарный город
Шикарный город
Ты уснешь в дороге,
Положив мне руку на плечо
Улыбнусь и снова,
Снова станет горячо
Оттого, что вечер примет нас в Пале Рояль,
Угостит пирожным и нальёт тебе бокал
Ещё бокал
Ещё бокал
Твой портрет рисую прямо на стене
Хочешь поцелую я тебя во сне
Мы всё время вместе мечтали у окна
Вот, смотри — сбывается мечта
Шикарный город снова нас зовёт
Бродить у моря ночи на пролёт
Оденешь шарфик от Луи Витон
И мы снова едем, пусть нас встретит он
Шикарный город снова нас зовёт
Бродить у моря ночи на пролёт
Оденешь шарфик от Луи Витон
Милая, в Одессе держи фасон !
Шикарный город
Шикарный город
Шикарный город
Шикарный город.

Одесса News информировала, что ныне Феликс проживает во Франции, организовывает концерты в других странах, перечисляя часть средств ВСУ. В октябре король одесского музыкального фольклора проведёт концерты в польских городах: 25-го – в Варшаве, 26-го – Кракове, 29-го – Гданьске.

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