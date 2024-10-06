Песня воскресенья на Одесса News: Феликс Шиндер, «Шикарный город»
Песня воскресенья на Одесса News: Феликс Шиндер, «Шикарный город»
«Шикарный город» — нежная и чувственная баллада в стиле bossa nova.
Так о своей песне написал сам автор — одесский певец Феликс Шиндер.
«Она теперь ваша. Я окунался в неё, когда её писал. Песня не похожа на другие. Я получил огромное удовольствие, создавая её в своём блокноте в уютных кафе, а затем записывая на студии. Трепетно, что эта история теперь оживает. Романтичная и нежная. И всё ещё о любимом родном городе. Делитесь ею, добавляйте в ваши плейлисты, присылайте мне видео, включайте её, когда вам захочется», — слова Феликса к своим поклонникам.
Когда корреспондент Одесса News спросил у Феликса, какую бы песню из своего репертуара он посоветовал бы предложить одесситам в рубрике «Песня воскресенья», Феликс, не задумываясь, назвал «Шикарный город».
Одесса News информировала, что ныне Феликс проживает во Франции, организовывает концерты в других странах, перечисляя часть средств ВСУ. В октябре король одесского музыкального фольклора проведёт концерты в польских городах:25-го – в Варшаве, 26-го – Кракове, 29-го – Гданьске.