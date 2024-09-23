Феликс Шиндер накануне дня рождения Дюка де Ришельё побывал на его могиле в Париже

Одесский певец Феликс Шиндер, проживающий сейчас во Франции, посетил могилу основателя Одессы Дюка де Ришальё, накануне его дня рождения.

Фото и видео с места вечного упокоения градоначальника Одессы Феликс прислал специально для одесситов и издания Одесса News, творческий коллектив которого сегодня, 23 сентября, отмечает своё 10-летие.

«Шалом Бонжур, дорогие друзья! Церковь Сорбонны — место покоя нашего дорогого герцога Ришельё. 25 сентября — его день рождения. Уже второй год подряд, во время дней культурного наследия Франции, я навещаю его с приветом и букетом от всех одесситов. Благодарю его за всё, что он сделал и напоминаю : мы живём и помним его», — написал Феликс Шиндер.

Одесский певец сообщил, что «только 2 дня в году можно попасть в эту церковь, и я всегда пользуюсь этой возможностью. Светлая память достойному человеку и нашему градоначальнику — Armand Emmanuel Sophie Septemanie de Vignerot du Plessis, 5eme duc de Richelieu. По-нашему Эммануилу Осиповичу де Ришельё (с буквой Ё, как и должно быть».

Феликс информирует, что «крыло, где находится его надгробие, уже не первый год на ремонте. Подойти нельзя — стоят смотрители, и лента, преграждающая путь. В прошлом году я спросил, можно ли положить цветы, и мне сказали «нет». В этом году я не стал никого спрашивать, в аккурат прошёл и положил цветы. Немного наглости иногда не помешает, вдь ждать окончания ремонта, как мы знаем, дело может затянуться. С любовью, ваш Феликс Шиндер».

Одесса News сообщала, что одесситу Феликсу Шиндеру 38 лет. До начала войны он был во Франции. В «красивом, но не родном», по его словам, Париже живёт и сейчас. Он женат. У Феликса двое детей. Записывает в парижской студии свои новые песни. Выступает с гастролями, в частности, в сентябре в Израиле, на октябрь запланированы концерты в Польше. Часть собранных отдаёт ВСУ.

Фото и видео: Феликс Шиндер

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