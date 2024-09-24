Стали известны подробности о группе, готовившей захват власти в Одессе

Одесса News информировала об обезвреживании в Одессе оперативно-боевой российской группы, которая готовила силовой захват власти.

Удалось узнать, что СБУ задержала известного в Одессе лидера псевдонаучного культа Олега Мальцева и его помощника Константина Слободянюка. В их группе было 23 человека. Константин Слободянюк покупал конфиденциальную информацию об интересовавших Мальцева людях. Среди подкупленных сектой есть офицеры правоохранительных структур. Список интересовавших руководителя секты охватывает 70 человек, преимущественно, это предприниматели, украинские военнослужащие, полицейские и судья Пересыпского суда Одессы. Мальцев зарабатывал на жизнь, добывая личную информацию об этих людях, чтобы шантажировать и подвергать травле.

Олег Мальцев

По информации «Думской«, тех, «кто ставил под сомнение авторитет, титулы и заслуги Мальцева, подвергали жёсткой травле в социальных сетях. Нескольких людей они обвинили в педофилии, опубликовав смонтированные видео- и аудиофайлы в интернете. Помимо этого, на жертв секты и их близких обрушивался с неизвестных номеров шквал звонков, содержащих угрозы. В результате один военнослужащий умер от инфаркта, другие жертвы террора были вынуждены менять адреса и телефоны».

Суд отправил Мальцева и Слободянюка в СИЗО. Обоим инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины) и создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (чч. 1, 3 ст. 260 УКУ). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мальцев и Слободянюк

По инструкции российской спецслужбы еще в начале большой войны сектанты готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Сами себя сектанты именовали тамплиерами. Для прикрытия «общественники» занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали, кроме прочего, подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных — штурмовую группу.

В случае захвата Одессы участникам группы обещали должности в местной оккупационной администрации. Сам Мальцев рассчитывал возглавить оккупационную администрацию Одессы или занять в ней какой-то важный пост.

Фото: УСБУ в Одесской области/Telegram, Одесская облпрокуратура, Думская

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