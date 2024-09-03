Аллею звёзд в Одессе пополнили новые имена

За 10 лет на Аллее звёзд Одессы открыто уже 48 звёзд в честь выдающихся деятелей нашего города. 2 сентября в День города Аллея пополнилась ещё четырьмя новыми именами выдающихся одесситов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В торжественной обстановке были открыты звёзды в честь Виталия Аликберова, заслуженного художника Украины, которому 2 сентября исполнилось бы 80 лет; Михаила Комарова, известного украинского библиографа, фольклориста, этнографа, переводчика; Шолом-Алейхема, еврейского писателя, драматурга, просветителя, одного из основателей литературы на языке идиш. С Одессой писателя связывают два года жизни и безграничная любовь одесситов; Александра Розенбойма, краеведа, журналиста, писателя, коллекционера, библиофила, члена Национального союза журналистов Украины. Широкому кругу читателей Александр Розенбойм больше известен как Ростислав Александров.

«Сегодня мы добавляем новые имена к этому знаковому месту, чтобы каждый проходящий здесь вспоминал о большом вкладе, который наши художники внесли в мировую культуру. Наша ответственность состоит в том, чтобы передать это сокровище следующим поколениям, чтобы они могли ощущать гордость за своё наследие и понимать ценность культурной идентичности», — отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что 1 марта 2024 года, в канун Международного дня писателя, Аллея звёзд в Одессе пополнилась тремя новыми именами выдающихся одесситов: Александра Викторовича Дорошенко (1943-2021) – известного одесского писателя, доктора технических наук, профессора, академика Международной Академии Холода, прозаика, краеведа, лауреата премии «Твои имена, Одесса!»; Александра Козачинского (1903-1943) – писателя, журналиста, фотографа; Михаила Жука (1883-1964) – выдающегося украинского графика, живописца, керамиста, поэта, переводчика и педагога.

Фото и видео: «Одесса»

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