На Аллее звёзд в Одессе появились новые имена

Открытие новых звёзд на Аллее – это уже традиция, которая сохраняет для грядущих поколений историю нашего волшебного города. Как правило, церемония всегда проходила в рамках празднования Дня города, однако открытие новых звёзд в 2023 году было отсрочено.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 1 марта, в канун Международного дня писателя, Аллея звёзд в Одессе пополнилась тремя новыми именами выдающихся одесситов, которые должны были появиться в юбилейный для них 2023 год, ведь Одесса заслуженно имеет статус Литературного города ЮНЕСКО.

Торжественно были открыты звезды:

Александра Викторовича Дорошенко (1943-2021) – известного одесского писателя, доктора технических наук, профессора, академика Международной Академии Холода, прозаика, краеведа, лауреата премии «Твои имена, Одесса!»;

Александра Владимировича Козачинского (1903-1943) – писателя, журналиста, фотографа;

Михаила Ивановича Жука (1883-1964) – выдающегося украинского графика, живописца, керамиста, поэта, переводчика и педагога.

«Украина находится в состоянии войны, спровоцированной Россией, они не только уничтожают нас физически, но и хотят избавить нас от наших традиций, истории и памяти. Поэтому сегодня мы открываем новые звёзды на Аллее славы, чтобы почтить память тех, чьи имена отличились в Одессе и во всём мире, тех, кто сделал одесскую культуру мировым достоянием», — отметил на открытии новых звёзд заместитель городского головы Павел Вугельман.

Одесса News информировала, что в 2022 году в Одессе были открыты звёзды в честь Леонида Осиповича Пастернака — одесского живописца, графика и педагога (1862 – 1945 гг.), Георгия Андреевича Голубенко – одесского писателя, драматурга, сценариста (1947 – 2014 гг.) и Евгения Александровича Лапейко – композитора, организатора и руководителя Одесского рок-клуба, команды КВН «Одесские джентльмены» (1952 – 2007 гг.).

Фото: «Одесса»

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