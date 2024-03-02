Оккупанты ударили дронами по многоэтажкам в Одессе в ночь на 2 марта 

В Одессе из-за атаки дронов повреждены жилые многоэтажные дома, один человек погиб, семеро ранены, среди них ребёнок.

Об этом ночью 2 марта в Telegram сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По данным Кипера, в городе в из-за удара беспилотниками повреждены жилые многоэтажные дома.

«В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребёнок. Трёхлетний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести. На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди», – написал он.

Позднее глава ОГА сообщил о погибшем.

«К сожалению, есть один погибший вследствие российской атаки», – уточнил Кипер.

Отмечается, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку. Один подъезд разрушен до основания. По состоянию на 5 утра стало известно также, что среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Ещё три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжёлом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Врачи делают всё возможное. Трём людям, включая трёхлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.

О движении нескольких групп ударных беспилотников на Одессу Воздушные силы ВСУ предупредили в Telegram в 0.37 2 марта. В Одесской области была объявлена тревога.

Об отбое воздушной тревоги в Одессе ВС ВСУ объявили в 1.36 2 марта.

Одесса News информировала о последствиях предыдущей атаки оккупантов на Одессу 23 февраля 2024 года.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области/Facebook, Суспільне. Одеса

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