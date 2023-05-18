Почему в Одессе ночью ревела сирена воздушной тревоги

Ночью 18 мая российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине.

По сообщению председателя общественного совета Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука, большинство ракет врага сбито над морем Силами ПВО.

К сожалению, есть попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое раненых охранников объекта.

Информация о последствиях уточняется.

Как сообщала Одесса News, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 17 мая 2023 годов ликвидировали уже около 200 тысяч российских захватчиков.

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