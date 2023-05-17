Последнее судно в рамках «зернового коридора» покинуло одесский порт

Последнее судно покинуло порт в Черноморске в среду, 17 мая, в рамках соглашения, позволяющего безопасный экспорт украинского зерна по Чёрному морю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Последнее судно вышло из порта в Украине в среду согласно соглашению, разрешающему безопасный экспорт украинского зерна в Чёрном море, за день до того, как РФ сможет выйти из соглашения из-за препятствий для его экспорта зерна и удобрений», — говорится в сообщении.

По данным ООН, судно DSM Capella вышло из порта Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы на борту и следует в Турцию.

Как сообщала Одесса News, в портах городов Одесса и Черноморск 15 мая оставалось по одному судну «зерновой инициативы».

«Зерновое соглашение» было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции и России. Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. 17 ноября 2022 года соглашение продлили на 120 дней до 18 марта 2023 года. Позже в Министерстве восстановления заявили, что инициативу продолжат снова на 120 дней. В свою очередь, Россия сообщила, что продление соглашения возможно только на 60 дней в случае, если не будет выполнен перечень требований по его сельскохозяйственному экспорту.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял на заседании Совета Безопасности ООН, что РФ делает вид, что имеет убытки от Черноморской зерновой инициативы, хотя на самом деле вдвое увеличила экспорт своего зерна.

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