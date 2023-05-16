В портах городов Одесса и Черноморск 15 мая оставалось по одному судну «зерновой инициативы».

Об этом в Facebook сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

«По состоянию на 15 мая 2023 г. в портах Одесса и Черноморск осталось по одному судну «зерновой инициативы», в порту Южный такие суда отсутствуют», — отметил Клименко.

Как сообщала Одесса News, продолжавшиеся на прошлой неделе переговоры о продлении «зернового соглашения» завершились без конкретных результатов.

«Мы призываем Путина прекратить практику держать в заложниках голодных людей в мире. Мы также призываем расширить Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить её полную реализацию», – заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд, пишет Укринформ.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия ежедневно препятствует и угрожает приостановить Черноморскую зерновую инициативу, чем повышает цены на продовольствие по всему миру. Это означает повышение цен для всех, прежде всего, для бедных стран и государств со средним уровнем дохода, а также для ООН, которая также закупает продовольствие на мировом рынке.

«Теперь россияне угрожают прекратить сотрудничество с 18 мая. РФ блокирует поставки украинского зерна, которое должно накормить голодных, и в то же время успешно экспортирует свой огромный урожай зерновых», — подчеркнул американец.

15 мая на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, как информирует сайт ООН, сказал: «В последние недели мы вели интенсивные обсуждения со сторонами черноморской инициативы с тем, чтобы заключить соглашение о её продлении и улучшениях, необходимых для её эффективного и предсказуемого функционирования. Это продолжится в ближайшие дни».

Для справки. По данным ООН, в рамках «зернового соглашения» из украинских портов было экспортировано более 30 млн тонн грузов, более 55% которых – в развивающиеся страны.

В российском МИД пригрозили, что «зерновая сделка» «прекратит своё существование», если до 18 мая РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса).

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