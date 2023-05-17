В Одессе открылся культурный центр UNION

В Одессе, на Троицкий, 43, открылся восстановленный культурный центр UNION, который работал в городе в начале XX века.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что Центр объединяет картинные галереи, концертный зал, конференц-зал и другие культурные пространства.

«Приветствую всех нас с открытием центра «ЮНИОН»! Где, как ни в Одессе, могла зародиться сама идея создания такого центра? ЮНИОН – это не просто здание. За созданием центра кроется большая командная работа и я поздравляю большую команду единомышленников», — обратился к гостям мэр Одессы Геннадий Труханов.

Идея восстановления центра появилась на одном из заседаний ООН — Одесского объединения национальностей.

В восстановлении Центра приняли участие представители одесского бизнеса, культурные деятели, художники и городская власть.