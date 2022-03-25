Мэр Одессы встретился с руководством Укрзализныци и Одесской железной дороги

Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на железнодорожном вокзале и встретился с руководством АО «Укрзализныця» и Одесской железной дороги.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что руководители предприятия рассказали, что во время пиковой загрузки эвакуировали с одесского железнодорожного вокзала 10 600 человек в сутки. В основном это было западное направление, а позже для эвакуации было открыто и направление на Измаил.

«В случае необходимости, Одесская железная дорога будет готова эвакуировать до 20 тысяч человек в сутки», — говорится в сообщении.

Как отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, ситуация в Одессе сегодня стабильная, но нужно быть готовыми к разным вариантам развития событий.

Сообщается также, что Одесская железная дорога в сотрудничестве с городской властью Одессы, продолжает оказывать помощь людям, которые эвакуируются из Николаева.

Как сообщала Одесса News, дополнительный эвакуационный рейс отправится из Одессы в Ужгород 25 марта в 22:32.

Видео: «Одесса»

Фото: Одесса News, «Одесса»

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