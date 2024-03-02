Под завалами разрушенной дроном в Одессе 9-этажки найдены тела двух погибших

Под завалами девятиэтажного жилого дома, разрушенного ночью 2 марта от удара вражеского дрона, найдено ещё одного погибшего.

Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация.

Его тело извлекли из-под завалов одесские спасатели. Они прибыли на 20 машинах спецтехники. В спасательных работает принимает участие 91 спасатель ГСЧС.

Спасательная операция продолжается беспрерывно, ведь под завалами могут находиться люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки. К поискам привлечены кинологи.

Психологи полиции и ГСЧС на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек.

Также оперативно развёрнуты пункты обогрева, ведь в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

Одесса News информировала о 7 пострадавших в результате падения дрона: 3-летнем ребёнке, шестерых взрослых, среди которых беременная женщина в состоянии средней тяжести, 26-летняя девушка в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Трое госпитализированы.

Фото: ГУ Нацполиции, ГСЧС в Одесской области/Facebook

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