Работники одесских коммунальных служб отправились в Донецкую область

Несколько сотрудников одесских коммунальных служб выехали в донецком направлении на помощь коллегам в строительстве фортификационных сооружений.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Все присутствующие здесь едут исключительно по собственному желанию. Мы полностью экипировали их бронежилетами, касками, тактическими аптечками и т.д. Также направляем необходимую технику», – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Подчёркнуто, что единство в словах и делах – вот что делает нас сильнее.

Отмечается, что одесситы и гости города также могут помочь нашим коммунальщикам. Наибольший вклад в общее дело – когда мы заботимся о своей окружающей среде. Тем самым мы демонстрируем уважение к труду тех, кто обеспечивает чистоту и порядок. Каждый из нас может стать частью этого мощного движения, обеспечивая комфорт и уют в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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