Глава Нацбанка: Копейки в Украине нужно заменить на шаги

Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с копейка на шаг.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе всё, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлёвскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть своё, истинно украинское слово для определения мелких монет – это слово «шаг», — подчеркнул Пышный.

Отмечается, что возрождение названия «шаг» вернёт украинским монетам собственную идентичность.

Название «шаг» древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (в XVI — XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности, часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием «шаг», что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины.

Пышный считает, что денежное обращение Украины очистится от российского влияния. Название «копейка» имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствам.

Научное сообщество поддерживает инициативу Национального банка. В первую очередь, возможность переименования украинских монет с «копейка» на «шаг» исследовалась историками Национального банка, работающими в Музее денег НБУ.

«Мы подробно изучали бытование названий монет и монетно-счётных наименований, особенности денежной цифры, традиции накопления богатства в Украине. Полученные показания дают нам основания смело утверждать, что чисто украинским названием для мелких монет является «шаг» – логическое и научно обоснованное. Наша гривна – княжеского рода, а шаг происходит из славного рода казацкого», – подчеркнул старший хранитель фондов Музея денег НБУ, доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин.

Научные заключения специалистов Национального банка поддержала Национальная академия наук Украины, в частности, получены положительные экспертные заключения от Института истории Украины и Института языкознания им. О. Потебни.

«Наименование «шаг» как обозначение мелкой монеты в украинском языке известно с XVI в. Это весомая украинская лексическая единица. Возвращение такого названия современной разменной монете Украины не только возродило бы национальные традиции в номинации денег, но и навсегда бы разорвало связь украинских монет с колониальной российской лингвокультурой», – отметил заместитель директора по научной работе Института языкознания НАН Украины, кандидат филологических наук Александр Скопненко.

«Специалисты Национального музея Тараса Шевченко исследовали употребление названий денежных единиц в творчестве Великого Кобзаря. Мы обнаружили в его текстах 11 случаев использования слов «шаг», «шажок», употребляемых в значении старинной монеты, полукопейки. Это даёт нам представление о лексическом составе украинского языка второй половины XIX века и подтверждает существование такой денежной единицы в тогдашних товарно-денежных отношениях», – отметила аспирантка Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, главный хранитель фондов Национального музея Тараса Шевченко в Киеве Юлия Шиленко.

Нацбанк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям, которые предусматривают: внесение соответствующих изменений в статью 32 Закона «О Национальном банке Украины»; признания утратившими силу двух постановлений Президиума Верховной Рады Украины: «О разменной монете Украины» от 2 марта 1992 г. № 2156-XII; «Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины» от 10.12.1991 № 1952-XII; внесение изменений в Законы Украины «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», в статью 249 Налогового кодекса Украины с целью синхронизации терминологии.

В частности, предлагается установить, что: соотношение между «копейкой» и «шагом» будет равно 1:1; Национальный банк будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение «шагов», а также порядок и сроки изъятия из обращения «копеек».

Разработанные законопроекты после согласования с заинтересованными государственными органами Национальный банк направит для рассмотрения и одобрения Верховной Раде Украины. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов Национальный банк сможет перейти к практическому воплощению инициативы — чеканке и введению в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

В то же время Национальный банк не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги. Это позволит избежать дополнительных затрат, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов по их замене.

Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объёмов наличных денег в экономике.

Историческая справка. На территории Украины со времён Гетманщины и до эпохи Украинской Революции 1917-1921 годов использовалась мелкая монета «шаг». Так, 1 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о гривне как денежной единице Украинской Народной Республики, который предусматривал выпуск государственных кредитных билетов номиналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 и 1000 гривен, а также монет — 1, 2, 5 , 20 и 50 шагов. Однако чеканка монет не была воплощена в жизнь из-за экономических и технических сложностей.

В свою очередь, были выпущены деньги мелкого номинала – разменные марки Государственной казны – 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. На оборотной стороне они имели надпись: «Ходит на уровне со звонкой монетой» и находились в обращении до марта 1919 года, когда были отменены советской властью.

С обретением Украиной независимости в 1991 году остро встал вопрос о внедрении собственной денежной единицы. Острую дискуссию вызвало потенциальное название для монет – предлагались разные названия, в том числе и «шаг» (образцы таких монет даже были изготовлены Луганским станкостроительным заводом в 1992 году). 2 марта 1992 года Постановлением Президиума Верховной Рады Украины было утверждено название копейка.

Одесса News информировала, что в канун Дня Независимости Украины НБУ презентовал новые памятные монеты «Плёнтонизм» (Иван Марчук), посвящённые уникальной технике живописи гениального украинского художника современности Ивана Марчука.

Фото: Нацбанк Украины

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