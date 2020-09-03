С 1 октября 25-копеечная монета перестаёт быть платёжным средством

Начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платёжным средством при осуществлении наличных расчётов.

Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

«С 1 октября этого года 25 копеек перестают быть платёжным средством при осуществлении наличных расчётов. Это означает, что с 1 октября ими нельзя будет рассчитываться за товары или услуги. Однако, эти монеты можно будет сдавать в банки и обменивать на выходные банкноты и монеты ещё в течение трёх лет», — сказал банкир.

По его словам, с 1 октября Нацбанк будет изымать из обращения также и банкноты старых номиналов, тех образцов, которые печатались до 2003 года. Таких банкнот в обращении менее 2%. Также из обращения активно будут выводиться бумажные гривни номиналом одна и две, а также монеты номиналом 1 гривна жёлтого цвета, которые чеканилась до 2018 года.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года ввёл в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Фото: НБУ