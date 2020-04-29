Монет в кошельках украинцев прибавится: с 3 июня выпускается 10-гривенник

Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«С 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платёжным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках», — говорится в сообщении.



На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями НБУ в регионах.

Поэтому с 3 июня банки уже смогут получать обновлённые денежные знаки в Нацбанке и выдавать их своим клиентам.

При этом граждане смогут в течение неограниченного времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно — в результате естественного износа — 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

В Нацбанке объясняют, что введение таких монет является частью комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года. Введение в обращение монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс.

Как сообщала Одесса News, с 2014 года НБУ работает над осовремениванием гривни: были заменены низкие номиналы банкнот монетами, изъяты из обращения копейки мелких номиналов и введена в обращение банкнота нового самого высокого номинала 1000 грн.

С 20 декабря 2019 года в Украине введены в обращение монеты номиналом 5 грн.