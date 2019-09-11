Нацбанк напоминает об изъятии из обращения с 1 октября 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

Про виведення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок Уже через три тижні – з 01 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні.Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:• упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;• упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.Подробиці про виведення монет номіналом 1, 2, 5 копійок дізнавайтеся на окремому тематичному порталі: http://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya. Geplaatst door Національний банк України op Maandag 9 september 2019

«Уже через три недели, с 1 октября 2019 года, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством в Украине. С тех пор их не будут принимать при расчётах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнёт изымать эти монеты из наличного обращения» — говорится в сообщении.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение последующих трёх лет: в первый год с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков. В течение трёх лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 года включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, начнётся постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться всё меньше.

Как сообщала Одесса News, с 27 апреля 2018 года были введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Монеты номиналом в 5 и 10 гривен появятся в обращении до 2020 года.

Фото: НБУ