В Украине сегодня вводится в обращение обновлённая двухсотка

Национальный банк вводит в обращение с 25 февраля 2020 года обновлённую банкноту номиналом 200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



«Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Номинальный ряд гривни достигает наиболее оптимального размера — 12 номиналов. Всего в нём останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Обновлённый банкнотно-монетный ряд содержит более надёжные и защищённые от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчётов и экономию средств для государства.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года Национальный банк осуществил первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривен в объёме 5 млн штук.

Фото: НБУ