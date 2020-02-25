В США попрощались с легендарным баскетболистом Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочкой, которые погибли в январе в авиакатастрофе.

На церемонии прощания, состоявшейся 24 февраля на арене “Стейплс центр” в Лос-Анджелесе, побывало около 30 тысяч его поклонников, сообщает Sport.ua.

На печальном мероприятии выступили вдова баскетболиста Ванесса, экс-игроки НБА Майкл Джордан и Шакил О’Нил. Музыкальные композиции исполнили певицы Бейонсе и Кристина Агилера, а пианистка Алиша Киз исполнила “Лунную сонату” Бетховена, которую Брайант научился играть, реализовав свою мечту.

Посетители церемонии получили специально изготовленные фотоальбомы и майки, тираж которых составил 20 000 экземпляров.

Кстати. Легенда мирового баскетбола 41-летний Коби Брайант погиб 26 января. Баскетболист вместе с 8 лицами, среди которых была и его 13-летняя дочь, находился на борту своего частного вертолёта.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов, двукратный олимпийский чемпион. Он 18 раз избирался на Матч всех звёзд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятёрку по итогам сезона. Как атакующий защитник, отыграл за «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 сезонов, провёл в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру 25 очков.