ЕБРР выделил €52,5 миллиона на расширение розничной торговли в Одессе

Европейский банк реконструкции и развития выделил 52,5 млн евро для расширения розничной торговли в Одессе, в частности, торгового центра «Ривьера».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

«Организованный банком для специальной проектной компании “Новые бизнес-взгляды” (“НБВ”), которая владеет и управляет “Ривьерой”, пакет финансирования объёмом 52,5 млн евро поможет расширить существующую общую арендную площадь на 18131 кв. м до конца 2022 года. Кредит также будет использован для реструктуризации баланса “НБВ”, — говорится в сообщении.

«Эта инвестиция увеличит наличие современной площади розничной торговли в Одессе, которая пока отстаёт от большинства европейских городов с текущим показателем общей арендной площади примерно 250 кв. м на 1000 жителей», — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в рамках этой инвестиционной программы смогут пройти специализированное профессиональное обучение по IT, иностранным языкам, продажам, маркетингу и другим дисциплинам сотни молодых женщин и мужчин.

Кстати. ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по выделению более €14,5 млрд в рамках более 460 проектов по всей стране.