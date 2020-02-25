В Украине более 500 населённых пунктов без света из-за ветра, в Одесской области — 124

Из-за осложнения погодных условий, сильных порывов ветра по состоянию на утро вторника в Украине остаются без электроснабжения 504 населённых пункта в 12 областях, в т.ч. 124 — в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7 час. 25 февраля остаются обесточенными 504 населённых пункта в 12 областях, а именно: Николаевская – 147, Одесская – 124, Днепропетровская – 69, Херсонская – 52, Запорожская — 41, Донецкая – 25, Полтавская – 11, Винницкая – 11, Сумская – 8, Кировоградская – 8, Черновицкая – 5 и Луганская – 3», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Наибольшее количество обесточенных сёл одесского региона — Березовский, в котором жители 24 населённых пунктов ждут бригад АО «Одессаоблэнерго».

По информации облэнерго, в других районах области ситуация такая: без света сидят — Измаильский р-н — 3 населённых пункта, Белгород-Днестровский — 14, Коминтерновский — 12, Овидиопольский- 2, Лиманский — 12, Ивановский — 5, Беляевский — 3, Ширяевский — 5, Захаровский — 10, Николаевский — 13, Любашевский — 8, Килийский — 3, Татарбунарский — 1, Балтский — 1, г. Одесса — 18.

К ликвидации аварийных ситуаций задействовано 58 бригад РЭС.

Всего от ГСЧС в Одесской области привлечено 29 единиц пожарно-спасательной техники и 107 человек личного состава.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Последствия штормового ветра преодолевают и коммунальные службы Одессы, сотрудники которых ликвидируют и вывозят поваленные деревья и ветки, восстанавливают оборванные высоковольтные линии электропередач.

К борьбе с последствиями непогоды привлечены аварийные бригады КП «Одесгорсвет» (8 единиц техники, 32 человека), КП «Горзелентрест» (7 единиц техники, 98 человек), КП «Одесгорэлектротранс» (6 единиц техники, 37 человек), КП «Сервисный центр» (32 человека), КП «ОЕЕМП» (2 единицы техники, 26 человек), КП «Городские дороги» (14 единиц техники, 69 человек) и 504 работника ЖКС.

Коммунальные службы Одессы ликвидируют последствия непогоды круглосуточно.



Как сообщала Одесса News, сильный ветер повалил дерево на Нежинской, 24 в Одессе, из-за чего погибла 69-летняя пенсионерка. Её ударило упавшим стволом, от чего она получила серьёзные травмы и погибла на месте

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Видео: «Одесса»