Одесситы, готовьтесь к самому драйвовому концерту уходящей зимы

ARE YOU READY? Вы готовы к самому мощному, самому энергичному и самому драйвовому концерту этой зимы? — Если Ваш ответ – Да! и вы уверены и непоколебимы в своих решениях, то 27 февраля на сцене театра Музкомедии Вы услышите новую программу от самого харизматичного дирижёра Андрея Чёрного – VOICE OF THE SYMPHO ROCK!

Мощь и сила 150 музыкантов, хора и исполнителей на одной сцене! Легендарные рок-хиты всех времён и народов (Metallica, Queen, Apocalyptica, Evanescence, Scorpions, Imagine Dragons и многие другие хиты) прозвучат в этот день при участии молодых, энергичных и лучших музыкантов страны! Лучшие голоса создадут неповторимую атмосферу полного погружения в настоящий Рок!

Специальные гости проекта — Анис (экс-вокалист Скрябин) и Аида Николайчук (победитель Х-фактора).

Только 27 февраля в 19-00 и только в Одессе — VOICE OF THE SYMPHO ROCK!

Билеты можно купить за 350-890 гривен здесь.