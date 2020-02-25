Свитолина в Катаре зачехлила ракетку досрочно, Ястремская прошла дальше

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина не смогла пробиться в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 — Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) с призовым фондом $2,94 млн.

В своём стартовом поединке в катарской столице, посеянная под 5-м номером Элина Свитолина (№7 рейтинга WTA) за 1 час 5 минут проиграла американке Аманде Анисимовой (№29) — 3:6, 3:6, сообщает XSPORT.

Соперницы во второй раз встретились в очном противостоянии, счёт сравнялся — 1:1.

Таким образом, Свитолина проиграла третий матч подряд на турнирах WTA.

Во время пресс-конференции на турнире в Дохе Свитолина пообщалась с журналистами и рассказала о причинах своей неуверенной игры.

«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своём среднем уровне. Это, определённо, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и всё ещё продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет.

Накануне матча Элина Свитолина на гала-ужине встретилась с легендарным экс-тренером лондонского «Арсенала», французом Арсеном Венгером. Сделав совместное фото и выложив в Instagram, Свитолина подписала его словами: «Гала-ужин в отличной компании».

Тем временем, вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская (№25 рейтинга WTA) успешно преодолела первый круг турнира в Дохе, нанеся поражение на старте соревнований за 1 час 15 минут бельгийке Кирстен Флипкенс (№78) — 6:2, 6:4.

Соперницы во второй раз встретились в очном противостоянии, одесситка сравняла счёт — 1:1.

За выход в третий раунд турнира Ястремская сыграет с победительницей Australian Open-2020 американкой Софией Кенин (№5).

Ястремская осталась единственной представительницей Украины в одиночной сетке турнира в Дохе.

Qatar Total Open 2020 завершится 29 февраля.

Как сообщала Одесса News, одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская 18 февраля неудачно стартовали на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.