С 9 утра 9 апреля некоторые одесситы останутся без света

9 апреля некоторым потребителям электроэнергии в Одессе будет прекращено электроснабжение.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго», запланировавшая очередное масштабное отключение электричества на территории Одессы и 5 её пригородов.

Так, до 19 часов света не будет на ул. Жуковского, 6, 7, 8, 10, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2,

с 9 до 12 часов на таких улицах города:

— ул. 1-я линия, полностью

— 2-я Суворовская, полностью

— 3-я Суворовская, полностью

— 4-я линия 8 Марта, полностью

— ул. 6-я станция Люстдорфской дороги, 3а, 5, 4в, 1, 1а, 3, 4, 42а, 24а, 15б, 20, 19, 23, 4/2, 15а, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23а, 29, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22а, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34а, 38а, 30а, 33а, 25а, 41, 47а, 23а, 12/1, 43, 49а, 29а, 5а, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17а, 26а, 20а

— Левитана, 145б, 100/15л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139

— Тульская, 86, 86/1, 88, 90, 92, 94, 95, 94б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

с 9 до 17 часов

— Бунина, 1, 3, 4, 8

— Деволановский спуск, 17

— ул. Еврейская, 1, 2а, 4а, 2, 4

— Жуковского, 2, 4, 5

— Канатная, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26а

— Карантинная, 2, 17

— Костанди, 176, 205а, 209, 190, 227, 217, 221, 178а, 227а, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176а, 219, 174, 184а

— Леонова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 49/1, 60б, 50а, 2а, 60а, 43а, 8а, 42а, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

— Маразлиевская, 1, 44, 46, 48, 3а, 3, 5, 7, 54, 62

— Троицкая, 2, 3, 4, 5, 6, 7

— Успенская, 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43

с 9 до 20 часов

— Нежинская, 12

— Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

— Ольгиевская, 31, 33

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

с 9 до 23 часов

— Ланжероновская, 3, 5, 9

— Пушкинская, 2

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

с 10 до 13 часов:

— 1-я Садовая, 1

— 2-я Садовая, 1, 2, 3, 4

— Авангардная, 15, 16

— Архитекторская, 176

— Героев Крут, 43, 49

— Дачная, 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3

— ул. Ицхака Рабина, 12, 14, 16, 17, 18

— Левитана, 123в, 36б, 44с

— Лиманная, полностью

— Молодёжная, 23, 28

— Одесса–Главная, полностью

— Одесская, 1

— Ореховая, 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22

— Парковая, 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29

— Патриотическая, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в

— Первомайская, 1, 2а, 3, 3а, 6, 7, 10, 10а, 12, 14, 16, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 24, 27, 28, 28а, 29, 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 34, 13а, 30/6

— Полевая, 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7

— Садовая, 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25

— Сиреневая, 4/3, 1, 2/3с, 3

— Степовая, 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42

— Строительная, 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4а, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2

— ул. Черноморская, 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3

— посёлок Красный Хутор Овидиопольского района

— село Лиманка Овидиопольского района

— село Сухой Лиман Овидиопольского района

— пгт Таирово Овидиопольского района

— село Ульяновка Лиманского района

с 11 до 14 часов

— 4-й Деревообделочный переулок, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45б, 52б, 47а, 23б, 45а, 42, 14а, 20б, 73а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

— 5-й Деревообделочный переулок, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52б, 2а, 74а, 139а, 105б, 9б, 3а, 93а, 41а, 19е, 83а, 52а, 32а, 51а, 137б, 83б, 44а, 4б, 129а, 58, 9а, 8а, 85а, 66а, 40а, 66б, 129в, 4а, 137а, 29а, 77б, 40б, 44б, 51б, 46б, 107б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174

— Посмитного, 22

— Химическая, 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216

с 14 до 17 часов

Атамана Чепиги, 3, 9а, 5, 7, 11, 13, 15, 9б

Зелёный проспект, 14, 18, 21

Одария, 7, 16, 18, 20, 24, 26

Щёголева, 4, 1а, 1, 2, 3, 6, 8.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.