За истекшие сутки в Одесской области на треть увеличилось количество больных COVID-19

За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.
Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.
«Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы посёлка Окны и жительницы Кодымского района.
Из случаев, зарегистрированных 8 апреля, самому молодому пациенту — 25 лет, самому старшему — 82 года.
Как пишет Куцый, каждый из них получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.
Таким образом, в Одесской области на утро 9 апреля 43 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19:
- Одесса — 23
- Подольск — 10
- Беляевский район — 4
- Южный — 2
- Килийский район — 1
- Кодымский район — 1
- Окнянский район- 1
- Черноморск — 1
«Я ещё раз подчёркиваю необходимость строгого соблюдения правил карантина. Будьте ответственными и берегите себя», — предостерёг одесситов глава ООГА.
Как сообщала Одесса News, смягчение карантинных мер, особенно с учётом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев традиционно возвращаются домой, пока невозможно.
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