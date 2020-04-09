За истекшие сутки в Одесской области на треть увеличилось количество больных COVID-19

За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы посёлка Окны и жительницы Кодымского района.

Из случаев, зарегистрированных 8 апреля, самому молодому пациенту — 25 лет, самому старшему — 82 года.

Как пишет Куцый, каждый из них получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.

Таким образом, в Одесской области на утро 9 апреля 43 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19:

Одесса — 23

Подольск — 10

Беляевский район — 4

Южный — 2

Килийский район — 1

Кодымский район — 1

Окнянский район- 1

Черноморск — 1

«Я ещё раз подчёркиваю необходимость строгого соблюдения правил карантина. Будьте ответственными и берегите себя», — предостерёг одесситов глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, смягчение карантинных мер, особенно с учётом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев традиционно возвращаются домой, пока невозможно.

.