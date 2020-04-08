Chanel будет шить защитные средства от вирусов

Французский производитель предметов роскоши, модный дом Chanel объявил, что будет производить защитные маски и рубашки в рамках усилий по борьбе с пандемией коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Harper’s Bazaar.

«Сегодня мы мобилизуем свою рабочую силу и наших партнёров… для изготовления защитных масок и рубашек», — говорится в заявлении Chanel.

Модный дом также заявил, что привлечёт для этого своих 4,5 тысячи человек.

На данный момент компания ожидает, пока французские органы здравоохранения дадут зелёный свет прототипам марки.

Кроме того, бренд выделил 1,2 миллиона евро в фонд государственных больниц.

Как сообщала Одесса News, на заводах духов Christian Dior и Givenchy в связи с пандемией коронавируса начали производить антисептики.