За воскресный день в Украине от коронавируса умерли 6 человек, 259 заболели

На утро 25 мая в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7 234 выздоровели, 623 умерли.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено новых 259 случаев.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 291 868 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 546 детей и 4 112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1 284 ребёнка и 3 349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 620 человек, из них 262 ребёнка и 763 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 256 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 892 (472 выздоровели)

Волынская обл. — 783 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 875 (191 выздоровел)

Донецкая обл. — 148 (61 выздоровели)

Житомирская обл. — 641 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1082 (280 выздоровели)

Запорожская обл. — 415 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1281 (637 выздоровели)

г. Киев — 2652 (360 выздоровели)

(360 выздоровели) Киевская обл. — 1437 (300 выздоровели)

(300 выздоровели) Кировоградская обл. — 478 (358 выздоровели)

Луганская обл. — 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. — 1360 (287 выздоровели)

Николаевская обл. — 281 (117 выздоровели)

Одесская обл. — 832 (138 выздоровели)

Полтавская обл. — 266 (236 выздоровели)

Ровенская обл. — 1434 (587 выздоровел)

Сумская обл. — 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1121 (791 выздоровел)

Харьковская обл. — 912 (208 выздоровели)

Херсонская обл. — 177 (146 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 364 (100 выздоровели)

Черкасская обл. — 391 (276 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3083 (804 выздоровели)

(804 выздоровели) Черниговская обл. — 131 (47 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в мире в настоящее время насчитывается почти 5,5 миллионов человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией.