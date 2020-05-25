Чехия вновь выдаёт рабочие визы украинцам

Чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз украинцам.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы ещё 22 мая, а в Киеве посольство Чехии открывается сегодня, 25 мая.

«После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь договорённости и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию в чешском здравоохранении и сельском хозяйстве, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», — отметил глава МИД страны Томаш Петршичек.

Отмечается также, что непосредственно на территории Чехии смогут подать заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.

«Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы», — объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Кстати. Визовый центр Чехии в Одессе из-за карантина не работает.

Как сообщала Одесса News, правительство Италии с 19 мая отменило запрет на все прямые авиаперелёты и водное сообщение со страной.