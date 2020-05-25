В Одесской области автомобиль с рыбаками-любителями слетел в речку, двое утонули

24 мая в 00:38 в службу спасения 101 поступило сообщение, что за селом Троицкое Беляевского района Одесской области автомобиль попал в реку Турунчук.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова, в 01:06 спасателями было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке.

«В автомобиле находились двое мужчин, рыболовов. Работники ГСЧС вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии и с утра водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения начала поисковые работы в акватории реки. Водолазами-спасателями в 8:32 было обнаружено и изъято двух погибших с затонувшего автомобиля и в 11:00 с помощью автокрана сельского совета и водолазов ГСЧС автомобиль вытащен на берег», — говорится в сообщении.

К проведению поисковых работ от ГСЧС привлекались 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава.

Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.

В частности, их сотрудники сообщили, что о трагедии сообщил 30-летний владелец машины, житель Раздельнянского района,, который рыбачил вместе с двумя погибшими товарищами.

«Мужчина пояснил, что с двумя приятелями, 1982 и 1969 годов рождения, приехал к реке порыбачить. После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завёл машину и она поехала прямо в воду», — говорится в сводке Беляевского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года на участке трассы Одесса-Киев возле села Новогригорьевка в связи с дорожно-транспортным происшествием перевернулся зерновоз.

Фото:Беляевский отдел полиции в Одесской области, ГУ ГСЧС