В Одесской области перевернулся зерновоз, движение заблокировано

На участке трассы Одесса-Киев возле села Новогригорьевка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием зерновоза ограничено движение автотранспорта в обе стороны.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся.



Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, которые выясняют её обстоятельства и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Овидиопольском районе, которое произошло поздним вечером 11 марта. В результате аварии в с.Лиманка погибли два человека, ещё один пострадавший госпитализирован.

Фото: Нацполиция Одесской области