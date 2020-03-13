В Одесской области перевернулся зерновоз, движение заблокировано

На участке трассы Одесса-Киев возле села Новогригорьевка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием зерновоза ограничено движение автотранспорта в обе стороны.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Предварительно известно, что водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские, которые выясняют её обстоятельства и обеспечивают безопасность дорожного движения.
Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Овидиопольском районе, которое произошло поздним вечером 11 марта. В результате аварии в с.Лиманка погибли два человека, ещё один пострадавший госпитализирован.
Фото: Нацполиция Одесской области