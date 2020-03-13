Как провести выходные в Одессе в условиях коронавируса

Культурная жизнь в Одессе, несмотря на жёсткие условия, в которые город поставил коронавирус, продолжается. Ряд ивентов отменён либо перенесен на более поздние сроки. В нашем анонсе предлагаются мероприятия с ограниченным количеством людей, с несколько изменённым под нынешние условия форматом.

Оставаться дома или всё-таки пойти в кино или музей, выбор за Вами!

14-15 марта галерея ArtOdessa в Летнем театре Горсада представляет на суд зрителей выставку под названием «Аллегория весны». Авторы показанных работ — Татьяна Вдовиченко, Елена Зублевич, Анастасия Дьячук и Леся Медведь — очень разные художницы одного поколения, которые каждая по–своему раскрывают тему обновления природы, частью которой является, естественно, и человек. Работы молодых художниц несут в себе заряд свежести и лиризма. В них воплощаются темы и сюжеты, связанные с пробуждением природы, утверждением полноценного, яркого жизненного начала в окружающем нас мире. Также в проекте представлены женские образы, которые раскрывают зрителю глубинную суть каждой героини, предъявленную через художественное видение мастера.

14 марта Одесский планетарий приглашает любознательных детей и взрослых на лекцию «Удивительный мир комет». В программе мероприятия запланировано посещение космического лектория, знакомство с зодиакальными созвездиями и просмотр 3D-фильмов на куполе планетария. Кроме того, посетители смогут увидеть старинный телескоп Кука, а дети – принять участие в художественном мастер-классе. Стоимость билетов – 50 грн.

14 марта в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного неповторимая, знакомая до боли, и всё же совершенно новая история бессмертной любви в стенах легендарного Собора Парижской Богоматери. Семь удивительных Голосов под слияние скрипок и поэзию виолончелей вдохновят Вас заново пережить, снова поверить и ещё раз влюбиться в красоту.Симфонический Оркестр, Хор, Рок бэнд, в концерте задействовано около 100 артистов и тонны светового и звукового оборудования. Цена билетов 300 — 1450 гривен.

14 марта, если интуиция вам подсказывает, что лучше избегать мероприятий в закрытых помещениях, проведите время с пользой на свежем воздухе. Можно поучаствовать в субботнике, который пройдёт во Втором Лермонтовском переулке. Сбор: 10.00 — 10.30 перед спуском на Трассу здоровья.

14-15 марта на Одесском морвокзале пройдёт выставка «Баухауз. Белый город Тель-Авив». Организатор — Израильский культурный центр в Одессе. Выставка приехала в Украину из города, который соединил в себе лучшие образцы архитектурных шедевров стиля Баухауз, Тель-Авива. Это уникальная возможность увидеть архитектуру «Белого города», историю реконструкции и концепт сохранения культурного наследия. Будут также представлены проектные работы студентов Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

14 марта в одесском Доме клоунов арт-проект фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada». На творческой выставке представлен новый цикл фотоснимков, героями которого стали клоуны. Фотографии выполнены по технологии цианотипии на акварельной бумаге и тонированы. Время работы выставки – с 12:00 до 17:00 (выходной — воскресенье). Вход – свободный.

14-15 марта в галерее Одесского Литературного музея (Ланжероновская, 2) выставка «Взгляд», принадлежащая авторству Татьяны Вдовиченко. Татьяна родилась в Килии, окончила знаменитый одесский «худграф», училась у известных мастеров Луки Басанца, Петра Нагуляка, Сергея Лозовского и Зинаиды Борисюк. Весенние сюжеты представлены на выставке в различных техниках.

14-15 марта в Ореховой гостиной Дома учёных Одесский культурный центр искусств и языков «La pipelette» проводит художественную выставку Le défilé de fleurs. 15 авторов предоставили по три картины с изображением цветущих роз, ирисов, сирени, маков и других цветов.

15 марта не закрывается на карантин и Дом клоунов. Здесь покажут танцевально-театральный спектакль «Пенни Брайт и капитан Хук». Организаторы обещают зрителям захватывающее шоу с великолепной хореографией и цирковыми трюками. Билеты — 60-180 грн.

15 марта в Музее западного и восточного искусства покажут спектакль теней «В поисках фарфоровых сердец». Это трогательная история любви фарфоровых статуэток. Зрители узнают, какие тайны и истории скрывают большие картины и миниатюрные статуэтки, и что происходит в стеклянных витринах, когда двери музея закрываются. Рекомендованный возраст 4+. Стоимость билетов – 100 грн.

До 20 марта галерея «Дом художников» (Осипова, 39) приглашает на выставку «Уголки старой Одессы».

До 26 марта в галерее Invogue#Art в Одессе (ул. Екатерининская, 25) можно будет посмотреть выставку работ Виктора Хохленко и Андрея Бабчинского под названием Flower power («Власть цветов»).

До 1 апреля Городская художественная галерея представит выставку живописи, гобелена и бумагопластики «Богатство вселенной». Выставка познакомит с работами украинских и зарубежных художников, посвящёнными Международному женскому дню и весне. В экспозицию вошли живописные полотна, гобелены и работы в технике бумагопластики в жанрах натюрморта, портрета и пейзажа. Адрес: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь (ул. Успенская, 4 Б, Дом милосердия, 2-й этаж).

До 1 апреля в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка «Одесские художники ХХ века». В экспозиции представлены работы 11-ти авторов, наших современников.

До 5 апреля в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24а) фотогруппа «Город» представляет выставку «Ощущение минимализма». Представлено 80 работ 14 авторов.

До 19 апреля главное событие весеннего сезона — Выставка гигантских китайских фонарей с новыми инсталляциями и шоу-программой. В этом году выставка пройдёт в «Зелёном театре». Выставка гигантских китайских фонарей — это более 30 светящихся фигур из шёлка и led-ламп, некоторые из которых достигают 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Помимо основных композиций на территории «Зелёного театра» будут действовать фуд-зона; праздничная ярмарка сувениров; развлекательные зоны для взрослых и детей. Выставка будет открыта ежедневно с 18.00 до 22.00. Стоимость билетов 100-150 грн, детям до 7 лет – бесплатно, будут действовать льготы для пенсионеров и ветеранов АТО.

Уютных выходных! Не забудьте помыть руки, когда придёте домой.

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса»