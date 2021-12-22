Одесские Деды Морозы готовы к автопробегу

25 декабря в Одессе состоится полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов.
Выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и при желании сфотографироваться с ними.
Маршрут автопробега:
- 16:00 — выезд
— ул. Разумовская, 19
— ул. Малая Арнаутская
— ул. Водопроводная
— Люстдорфская дорога
— ул. Космонавтов
— ул. Инглези
— ул. Небесной Сотни
- 16:40-17:00 — стоянка — Сити Центр
— ул. Ак. Глушко
- 17:30-17:50 — стоянка — Золотой Дюк
— ул. Львовская
— Фонтанская дорога
— ул. Посмитного
- 18:30-18:50 — стоянка — Арка Аркадии
— ул. Генуэзская
— просп. Шевченко
— ул. Пироговская (переулок)
— ул. Мариинская
— ул. Канатная
— ул. Жуковского
— ул. Екатерининская
— площадь Екатерины
- 19:20-19:40 — стоянка — Театр оперы и балета
— ул. Ришельевская
— ул. Разумовская, 19.
- 20:00 — завершение автопробега.
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