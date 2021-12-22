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Одесские Деды Морозы готовы к автопробегу

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25 декабря в Одессе состоится полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов.

Выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и при желании сфотографироваться с ними.

Маршрут автопробега:

  • 16:00 — выезд
    — ул. Разумовская, 19
    — ул. Малая Арнаутская
    — ул. Водопроводная
    — Люстдорфская дорога
    — ул. Космонавтов
    — ул. Инглези
    — ул. Небесной Сотни
  • 16:40-17:00 — стоянка — Сити Центр
    — ул. Ак. Глушко
  • 17:30-17:50 — стоянка — Золотой Дюк
    — ул. Львовская
    — Фонтанская дорога
    — ул. Посмитного
  • 18:30-18:50 — стоянка — Арка Аркадии
    — ул. Генуэзская
    — просп. Шевченко
    — ул. Пироговская (переулок)
    — ул. Мариинская
    — ул. Канатная
    — ул. Жуковского
    — ул. Екатерининская
    — площадь Екатерины
  • 19:20-19:40 — стоянка — Театр оперы и балета
    — ул. Ришельевская
    — ул. Разумовская, 19.
  • 20:00 — завершение автопробега.

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