Одесские Деды Морозы готовы к автопробегу

25 декабря в Одессе состоится полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов.

Выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и при желании сфотографироваться с ними.

Маршрут автопробега:

16:00 — выезд

— ул. Разумовская, 19

— ул. Малая Арнаутская

— ул. Водопроводная

— Люстдорфская дорога

— ул. Космонавтов

— ул. Инглези

— ул. Небесной Сотни

— ул. Разумовская, 19 — ул. Малая Арнаутская — ул. Водопроводная — Люстдорфская дорога — ул. Космонавтов — ул. Инглези — ул. Небесной Сотни 16:40-17:00 — стоянка — Сити Центр

— ул. Ак. Глушко

— ул. Ак. Глушко 17:30-17:50 — стоянка — Золотой Дюк

— ул. Львовская

— Фонтанская дорога

— ул. Посмитного

— ул. Львовская — Фонтанская дорога — ул. Посмитного 18:30-18:50 — стоянка — Арка Аркадии

— ул. Генуэзская

— просп. Шевченко

— ул. Пироговская (переулок)

— ул. Мариинская

— ул. Канатная

— ул. Жуковского

— ул. Екатерининская

— площадь Екатерины

— ул. Генуэзская — просп. Шевченко — ул. Пироговская (переулок) — ул. Мариинская — ул. Канатная — ул. Жуковского — ул. Екатерининская — площадь Екатерины 19:20-19:40 — стоянка — Театр оперы и балета

— ул. Ришельевская

— ул. Разумовская, 19.

— ул. Ришельевская — ул. Разумовская, 19. 20:00 — завершение автопробега.

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