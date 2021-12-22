СМИ подозревают, что первая леди Франции раньше была мужчиной

Пользователи соцсетей пишут, что невозможно найти фото первой леди Франции Бриджит Макрон в молодости, а это якобы является доказательством того, что когда-то она была мужчиной.

Бриджит Макрон планирует подавать в суд на авторов теории о том, что она является трансгендером по имени Жан-Мишель Тронье, сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источники в окружении семьи Макронов, пишет ГОРДОН.

«Ложная трансфобная информация, распространяющаяся о Бриджит Макрон, не воспринимается легкомысленно первой леди. Она намерена подать жалобу на подстрекателей слухов о её личности», – пишет издание.

Впервые теория о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной, была опубликована в журнале Faits et Documents в сентябре, сообщает CNews.

В статье шла речь о трёхлетнем расследовании по поводу пола Бриджит Макрон с участием «многих экспертов», пишет издание.

Слухи о первой леди Франции активно распространяются в соцсетях под хештегом #JeanMichelTrogneux. Этот хештег, запущенный 7 ноября пабликом Le journal de la macronie, был использован более 66 000 раз в Twitter, сообщает издание CNews.

Пользователи пытаются найти анатомические доказательства в подтверждение того, что Бриджит Макрон является мужчиной. Также пишут, что невозможно найти её фото в молодости, а это тоже якобы является доказательством того, что когда-то она была мужчиной.

Кстати. Бриджит Макрон – не первая публичная женщина, ставшая жертвой дезинформационной кампании, пишет Le Figaro. Бывшая первая леди США Мишель Обама и нынешний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также стали жертвами ложных слухов по поводу их гендерной идентичности.

Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве предупредительной меры на фоне резкого роста количества случаев заболевания из-за распространения в стране штамма коронавируса Омикрон.

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