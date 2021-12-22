«Дело в том, что у меня нет дома»: в Одессе советовались, как помочь беженцам

22 декабря в Одессе состоялась пресс-конференция, на которой был презентован социальный видеоролик «… Дело в том, что у меня нет дома …» о проблемах беженцев и прошло обсуждение поднятых в видео острых социальных проблем.

Как передаёт корреспондент Одесса News с Одесского медиацентра, где проходила пресс-конференция, демонстрация ролика предназначена для привлечения внимания местных органов власти к проблеме жилья для пострадавших людей, которые неспособны решать её, призвать к уважению их прав, необходимости проведения открытых дискуссий по пересмотру концепции создания социальных жилищных фондов.

«Никогда не возможно предусмотреть, как сложится твоя жизнь и куда тебе придётся бежать, спасая свою жизнь», — говорит герой видеоролика Азиз, который три раза в жизни испытал на себе тяготы вынужденного перемещения из-за конфликтов.

После презентации прошло открытое обсуждение сюжета, существующих законодательных норм по вопросам социального жилья, их соответствия реалиям.

В дискуссии принимали участие представители Одесского горсовета, областной администрации, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Южных регионов, представители общественности и международных организаций.

Как сказал нашему корреспонденту Богдан Коптюх, адвокат одесской общественной организации «Десятое апреля», являющейся партнёром агентства ООН по беженцам, в Украине реализуется проект «Защита внутренне перемещённых лиц расширение возможностей общностей Юга Украины», которым предусмотрена бесплатная юридическая помощь внутренне перемещённым лицам, а также поддержка общественных объединений и инициативных групп, занимающихся этими проблемами.

«Мы хотим обратить внимание местных органов власти и международных организаций к проблемам беженцев из оккупированных территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей, которые в силу развязавшихся конфликтов вынуждены искать жильё. Среди них много людей с инвалидностью, многодетные семьи, которые нуждаются в государственной поддержке», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 годе первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что «перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».

Фото: Александр Александров/Одесса News

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