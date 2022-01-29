Зеленский пригласил Путина в Одессу искупаться в море

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Москву или Сочи на переговоры по двусторонним отношениям, но не по Донбассу. По его словам, это цинизм высшего уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-конференцию Президента Украины для представителей иностранных СМИ.

«Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос «внутренний». Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе всё равно», — отметил Зеленский.

По его словам, приглашение Лаврова «это тупо цинизм, high level».

«Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, всё равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне всё равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чём мы вообще говорим?…Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и всё», — добавил Зеленский.

Он также сказал, что на переговоры президентов России и Украины можно не выносить сразу все вопросы, а, например, для начала один — обмен пленными. Зеленский также выразил мнение, что Москве и Киеву нужно договариваться.

Кстати. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Зеленского и Путина на турецкой территории.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 27 января во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дипломатические усилия по деэскалации конфликта, а также согласовал совместные действия Украины и США на будущее.

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