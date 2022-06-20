Голливудский актёр Бен Стиллер приехал в Украину

Голливудский актёр и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Украину.

18 июня американский актёр кино был замечен во Львове.

Видео, снятое на камеру телефона одним из пользователей сети, опубликовано в TikTok.

Накануне визита во Львов актёр посетил польский город Жешув, встретившись там с украинскими беженцами, о чём написал на своей странице в Instagram.

«Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены убегать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда угодно», – написал Стиллер.

Бен Стиллер также посетил посёлок Макаров Киевской области, информирует Верховная Рада Украины в Facebook. В ВРУ выразили благодарность всем, кто помогает информировать людей в мире об Украине и последствиях широкомасштабного вторжения.

Кстати. Бен Стиллер дебютировал в кино, снявшись в 1987 году в фильме американского режиссёра Стивена Спилберга «Империя солнца». Он также известен как ведущий юмористических шоу.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года во Львове несколько дней провела голливудская звезда Анджелина Джоли.

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