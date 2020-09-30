Третья «ракетка» Украины одесситка Козлова проиграла в одиночном турнире во Франции

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова проиграла Пауле Бадосе из Испании в первом круге французского турнира «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:4, 3:6.

Об этом сообщает XSport.

Одесситка достойно противостояла испанке Бадосе, взяв у неё второй сет (6:4). В решающем третьем сете Бадоса сделала три брейка и добыла путёвку в следующий круг турнира.

Матч продлился 2 часа.



Козлова объяснила своё поражение и рассказала о планах на остаток сезона.

« Первый сет, как мы говорили с тренером, я сыграла плохо, во втором уже получилось найти ритм. В третьем сете я его не удержала. Должна отдать должное сопернице, что она хорошо отыграла и действовала активно.

В первом сете я не чувствовала мяч. Да, я тренировалась новыми мячами до игры. Сегодня было не так холодно, но часто шёл дождь, и мячи были неуправляемые для меня. Корт был медленный, потому что он был очень влажным и жёстким. Можно было подъезжать к мячам, с этим не было проблем, потому что на Ролан Гаррос качественный грунт. Возможно, из-за этого мячи тоже не сильно отскакивали, а застревали где-то посередине. У меня не было правильного ощущения, я не могла обработать мяч, хотя обычно я играю вариативно. В этих условиях было сложно так играть. Я недостаточно активно подавала. Обычно, первая подача у меня летит сильнее. Сопернице было удобно атаковать на втором мяче, я это заметила и хотела поднять процент попадания на первом. Но у меня было не так много лёгких очков. Подача у меня сегодня не летела, так что я играла с тем, что есть. Даже в конце матча у меня были шансы выиграть, до последнего розыгрыша я чувствовала, что могу переломить ход игры и я пыталась это сделать. Но не сложилось, поэтому, конечно, я не довольна итогом.

Что касается дальнейших планов, то сначала надо сыграть здесь в паре. С Магдой Линетт мы уже играли вместе в Австралии. Я спросила у неё в Америке, сможем ли сыграть вместе тут. После Ролан Гаррос у нас есть турнир WTA в Остраве, но там очень сильный состав и в основе, и в квалификации. Я заявилась, но на данный момент у меня нет шансов туда попасть. Соревнования в ITF отменяются, и я, честно говоря, даже не знаю, что я буду играть, буду ли играть. В декабре буду планировать, если будут турниры. На данный момент у меня ещё выступление в паре и мне надо будет ещё долечить ногу, разобраться с ней до конца. В Нью-Йорке я травмировалась за неделю до матча. МРТ после турнира показало растяжение, но оно не очень качественно было сделано. Я занималась с физио, у меня был отдых, но нога не проходила. Я поехала дальше узнавать, что можно сделать. У меня были микро надрывы в мышце, а не растяжение. Это более серьёзная травма. В принципе, я только здесь начала тренироваться. Сейчас мне уже лучше, но надо ещё этим заниматься».

Козлова в тандеме с Магдой Линетт из Польши стартует 30 сентября в парном разряде «Ролан Гаррос».



как сообщала Одесса News, ранее в первом круге «Ролан Гаррос» проиграла одесситка Даяна Ястремская, а также другие украинские теннисистки — Катарина Завацкая и Марта Костюк. Во второй круг турнира вышла единственная представительница Украины — Элина Свитолина.