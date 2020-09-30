Выборы-2020: в кресло Труханова уже хотят 24 человека

В среду, 30 сентября, завершается процесс внесения представлений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий на местных выборах 25 октября.

Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, опубликованном на сайте ЦИК.

Одесская территориальная избирательная комиссия на сегодняшний день зарегистрировала 24 кандидата. К 18 ранее зарегистрировавшимся добавились несколько клонов с одинаковыми фамилиями:

Филимонов Вадим Викторович, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Наша земля», 1994 года рождения, образование профессионально-техническое, директор ООО «Слуга народа», проживает в Одессе, беспартийный

Вадим Викторович, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Наша земля», 1994 года рождения, образование профессионально-техническое, директор ООО «Слуга народа», проживает в Одессе, беспартийный Филимонов Олег Викторович, выдвинут областной организацией политической партии «Стабильность и справедливость» в Одесской области, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в г.Белая Церковь Киевской области

Олег Викторович, выдвинут областной организацией политической партии «Стабильность и справедливость» в Одесской области, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в г.Белая Церковь Киевской области Филимонов Олег Викторович, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Зелёные», 1992 года рождения, образование высшее, замдиректора ООО «Слуга народа», проживает в Одессе

Олег Викторович, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Зелёные», 1992 года рождения, образование высшее, замдиректора ООО «Слуга народа», проживает в Одессе Филимонов Олег Анатольевич, 1971 года рождения, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Студенческая партия Украины», образование профессионально-техническое, замдиректора ООО «Слуга народа», проживает в г.Смела Черкасской области

Олег Анатольевич, 1971 года рождения, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Студенческая партия Украины», образование профессионально-техническое, замдиректора ООО «Слуга народа», проживает в г.Смела Черкасской области Зеленский Василий Сергеевич, 1954 г.р. выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Цыганская партия Украины», беспартийный, директор ООО «Слуга народа», проживает в пгт Белокуракино Луганской области

Василий Сергеевич, 1954 г.р. выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Цыганская партия Украины», беспартийный, директор ООО «Слуга народа», проживает в пгт Белокуракино Луганской области Зеленский Александр Васильевич, 1980 г.р., выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Молодёжь к власти», беспартийный, образование высшее, учитель физкультуры Белокуракинской школы №2 Луганской области, проживает в пгт Белокуракино Луганской области

Александр Васильевич, 1980 г.р., выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Молодёжь к власти», беспартийный, образование высшее, учитель физкультуры Белокуракинской школы №2 Луганской области, проживает в пгт Белокуракино Луганской области Вейдер Дарт Николаевич, 1982 г.р., выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Блок Дарта Вейдера», образование высшее, оператор помощи ОО «Мото Хелс», беспартийный, проживает в Одессе

Дарт Николаевич, 1982 г.р., выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Блок Дарта Вейдера», образование высшее, оператор помощи ОО «Мото Хелс», беспартийный, проживает в Одессе Голубов Дмитрий Иванович, 1983 г.р., образование высшее, и.о. ректора Международного университета, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Блок Дмитрия Голубова», беспартийный, проживает в Одессе.

Дмитрий Иванович, 1983 г.р., образование высшее, и.о. ректора Международного университета, выдвинут Одесской городской организацией политической партии «Блок Дмитрия Голубова», беспартийный, проживает в Одессе. Болдин Максим Яковлевич, выдвинут одесской региональной организацией политической партии «Победа Пальчевского», 1975 г.р., образование высшее, генеральный директор ООО «Интраст Юридическая фирма», беспартийный, проживает в Одессе

Максим Яковлевич, выдвинут одесской региональной организацией политической партии «Победа Пальчевского», 1975 г.р., образование высшее, генеральный директор ООО «Интраст Юридическая фирма», беспартийный, проживает в Одессе Саакашвили Михеил Владимирович, 1990 г.р., выдвинут одесской городской организацией политической партии «Блок Михеила Саакашвили», образование среднее, временно не работает, беспартийный,

Кроме того, горизбирком принял постановление о регистрации кандидатом в мэры Одессы жительницы города Марии Труниной, выдвинутой путём самовыдвижения, 1997 г.р., образование высшее, безработная, проживает в Одессе.

В то же время теризбирком отказал в регистрации кандидату на должность мэра Одессы Труханову Богдану Юрьевичу, который мог быть во время избирательной кампании «клоном» действующего городского головы Геннадия Труханова. В постановлении комиссии №83, принятом 28 сентября, названы две причины отказа в регистрации этого кандидата. В частности, «в автобиографии Труханова Богдана Юрьевича отсутствуют сведения, предусмотренные п. 5 ст. 224 Избирательного кодекса Украины, а именно: наличие или отсутствие представительского мандата, сведения о наличии или отсутствии судимости, а также в комиссию не была подана автобиография Труханова Б.Ю. в понимании ст. 224 Избирательного кодекса Украины».

Отказано также в регистрации кандидату на должность мэра Могилевскому Сергею Алексеевичу, сославшись на то, что он не внёс установленный Избирательным кодексом денежный залог.

Одесская СБУ расследуют уголовное производство по признакам предвыборных манипуляций, квалифицированных Одесской облпрокуратурой как препятствование осуществлению избирательного права.

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова на местных выборах в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов. В документе отмечается, что причиной отказа является несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

«Согласно ч. 9 ст. 219 Избирательного кодекса Украины, при формировании единого и территориальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятёрке (в местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола», — отметили в ТИК.

Как сообщала Одесса News, ранее кандидатами в мэры Одессы ТРК зарегистрировала Сергея Кивалова — кандидата от Украинской морской партии, Наталью Делиеву — от партии «Голос», Сергея Варламова — от партии «Национальный корпус», Евгения Червоненко — от партии «Наш край», Альберта Байжанова — от партии «За права человека», Эдуарда Гурвица — от партии «Блок Эдуарда Гурвица», Николая Скорика — от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Петра Обухова — от партии «Европейская солидарность», самовыдвиженцев Игоря Щербину, Олега Михайлика, Викторию Стоянову, действующего мэра Геннадия Труханова, Михаила Кузаконя, Юрия Печерского, Станислава Домбровского, Мориса Ибрагима, Олега Филимонова и Сергея Калинчука — от партии «За будущее».