Выборы мэра Одессы: Скорик обратился к международным наблюдателям

Кандидат на должность Одесского городского головы, народный депутат Украины IX созыва от политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик проинформировал международных наблюдателей о грязной избирательной кампании накануне второго тура голосования, которую якобы ведёт его оппонент Геннадий Труханов.

Об этом сообщает сайт партии.

В частности, Николай Скорик проинформировал международных наблюдателей о том, что 11 ноября представители правоохранительных органов провели несанкционированные обыски в приёмной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова, который ранее поддержал его кандидатуру на должность мэра Одессы. В ходе обыска правоохранителями якобы было обнаружено 500 экземпляров документации, по виду напоминающей избирательные бюллетени с отметкой в ​​пользу Николая Скорика. При этом представители правоохранительных органов не установили в законном порядке факт подлинности и изготовления найденной при обыске так называемой избирательной документации.



Также Николай Скорик отметил, что на телефоны жителей Одессы поступают многочисленные телефонные звонки с неизвестных номеров с различными манипулятивными призывами, направленными против него.

Кандидат на должность городского головы подчеркнул, что грязная избирательная кампания, которая сопровождается целенаправленным манипулированием информации и системной дискредитацией, грубо нарушает основы и принципы состязательного избирательного процесса и препятствует реализации права избирать и быть избранным вопреки национальному законодательству Украины и постоянной международной практике.

Комментируя многочисленные нарушения основ состязательности избирательного процесса, Николай Скорик призвал международных наблюдателей принять меры в пределах компетенции с целью обеспечения проведения честного и демократического второго тура выборов Одесского городского головы.

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОП–ЗЖ» Вадим Рабинович, комментируя в интервью телеканалу NewsOne ситуацию в Одессе за несколько дней до второго тура выборов мэра Одессы допустил мысли о том, что «главная цель центральной власти и власти в Одессе – не допустить победы во второму туре лидирующего в избирательной гонке на выборах мэра Одессы кандидата от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Николая Скорика.

В частности, Рабинович сказал: «Партия Президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», представители которой понимают, что страна идёт вразнос, вступила в сговор с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Ещё вчера о таком не просто страшно, а даже невозможно было подумать! Но факт остаётся фактом!.. единственные, кто поддержал Труханова из «авторитетных» и «имеющих поддержку в Одессе людей» – это убийца Стерненко и представители «Национального корпуса», и больше никто!».

«Он (Труханов – ред.) их привёл в Одессу, они ему благодарны и теперь они расплачиваются за его лояльность. В остальном же понятно, что Труханов проигрывает честные выборы. И сейчас его представители будут пытаться подтасовывать выборы», – заявил нардеп.

В подтверждение своих слов Вадим Рабинович сообщил, что «мы уже знаем – на это дело создаётся громадный фонд, мы также знаем, кто из олигархов выделяет деньги в этот фонд».



В связи с этим Вадим Рабинович обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову: «Пожалуйста, покажите свою лояльность Конституции Украины, а не какой-то власти! Обеспечьте честные выборы в Одессе!».

Обратился Вадим Рабинович и непосредственно к одесситам: «Симбиоз Зеленского, Труханова и Стерненко – это, к сожалению, то, что мы имеем сегодня в Одессе. Дорогие одесситы, вы – умные люди, придите 15 ноября на избирательные участки и сделайте правильный выбор! Мира и спокойствия при Труханове в Одессе не будет – будут только марши с факелами! Давайте же изменим Одессу!»



Как сообщала Одесса News, сотрудники полиции и СБУ провели 11 ноября обыск в одесском офисе бывшего нардепа Дмитрия Голубова на улице Давида Ойстраха в рамках расследования уголовного дела, связанного с попыткой фальсификации избирательных документов по выборам Одесского городского головы.