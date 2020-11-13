За отсутствие на улице маски не штрафуют, но за сутки в Украине почти 12 тысяч больных

За отсутствие защитной маски на улице штрафовать не будут.

Об этом говорится в обращении министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

«Верховная Рада Украины приняла Закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен. При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не применяются к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице», — сказал Малюська.

Он добавил, что ранее применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым.



Между тем, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.



Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, «в частности, заболели 388 детей и 555 медработников».

По информации министра, за последние сутки госпитализировали — 1 587 человек; летальных случаев — 172; выздоровели — 6 155 человек; проведены тесты за сутки — 73 398 (методом ПЦР — 46 813, методом ИФА — 26 585).

Министр назвал и другие цифры: за всё время пандемии в Украине заболели 512 652 человека; выздоровели — 233 849 человек; летальных случаев — 9 317; проведены ПЦР-тесты — 3 828 912.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Как сообщала Одесса News, на 13 ноября Украина занимает 20-е место в мире по распространению коронавируса.