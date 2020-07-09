Украинские учёные: заразиться через обувь невозможно

Заразиться коронавирусом через обувь невозможно, поскольку она не контактирует с дыхательными путями.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

«Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передаётся через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв её и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении», — отмечают в Минздраве.

В то же время в министерстве рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно, если в семье есть маленькие дети.

Тем временем, на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19 (+810 за сутки), из них 23 784 выздоровели (+665), 1 327 (+21) умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.

На больничных койках утро 9 июля встретили 3 931 человек, из них 85 человек были подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации за весь период пандемии нуждались 13 655 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 424 пациента.

Заболевание подтверждено у 3 682 детей и 7 178 медиков, из них 4 650 медработников выздоровели.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 2021 (1443 выздоровели)

Волынская обл. — 2875 (1178 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1130 (1002 выздоровели)

Донецкая обл. — 749 (233 выздоровели)

Житомирская обл. — 1500 (1078 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3622 (1117 выздоровели)

Запорожская обл. — 605 (468 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2857 (1213 выздоровели)

г. Киев — 5872 (1962 выздоровели)

(1962 выздоровели) Киевская обл. — 2895 (1650 выздоровели)

Кировоградская обл. — 669 (574 выздоровели)

Луганская обл. — 90 (70 выздоровели)

Львовская обл. — 6681 (990 выздоровели)

(990 выздоровели) Николаевская обл. — 465 (346 выздоровели)

Одесская обл. — 2052 (863 выздоровели)

Полтавская обл. — 327 (281 выздоровели)

Ровенская обл. — 4380 (2363 выздоровели)

Сумская обл. — 328 (271 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2153 (1343 выздоровели)

Харьковская обл. — 2521 (1280 выздоровели)

Херсонская обл. — 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 865 (616 выздоровели)

Черкасская обл. — 707 (552 выздоровели)

Черновицкая обл. — 5074 (2473 выздоровели)

(2473 выздоровели) Черниговская обл. — 585 (224 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9 июля Украина занимает 35-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Инфографика: Минздрав/Facebook