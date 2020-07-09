Украинские учёные: заразиться через обувь невозможно

Заразиться коронавирусом через обувь невозможно, поскольку она не контактирует с дыхательными путями.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.
«Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передаётся через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв её и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении», — отмечают в Минздраве.
В то же время в министерстве рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно, если в семье есть маленькие дети.
Тем временем, на утро 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случая COVID-19 (+810 за сутки), из них 23 784 выздоровели (+665), 1 327 (+21) умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.
На больничных койках утро 9 июля встретили 3 931 человек, из них 85 человек были подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации за весь период пандемии нуждались 13 655 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 424 пациента.
Заболевание подтверждено у 3 682 детей и 7 178 медиков, из них 4 650 медработников выздоровели.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 2021 (1443 выздоровели)
- Волынская обл. — 2875 (1178 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1130 (1002 выздоровели)
- Донецкая обл. — 749 (233 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1500 (1078 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 3622 (1117 выздоровели)
- Запорожская обл. — 605 (468 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 2857 (1213 выздоровели)
- г. Киев — 5872 (1962 выздоровели)
- Киевская обл. — 2895 (1650 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 669 (574 выздоровели)
- Луганская обл. — 90 (70 выздоровели)
- Львовская обл. — 6681 (990 выздоровели)
- Николаевская обл. — 465 (346 выздоровели)
- Одесская обл. — 2052 (863 выздоровели)
- Полтавская обл. — 327 (281 выздоровели)
- Ровенская обл. — 4380 (2363 выздоровели)
- Сумская обл. — 328 (271 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 2153 (1343 выздоровели)
- Харьковская обл. — 2521 (1280 выздоровели)
- Херсонская обл. — 201 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 865 (616 выздоровели)
- Черкасская обл. — 707 (552 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 5074 (2473 выздоровели)
- Черниговская обл. — 585 (224 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9 июля Украина занимает 35-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Инфографика: Минздрав/Facebook