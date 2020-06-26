В Одесской области за сутки уложили в койку 64 коронавирусных, закрыт завод «Аквафрост»

Всего на утро 26 июня в одесском регионе подтверждено лабораторно 1 529 случаев COVID-19. Количество заболевших коронавирусом в Одесской области за последние сутки составило 64 человека.

Такие данные предоставил ресурс СНБО по мониторингу распространения COVID-19.

Умерших за прошедшие сутки нет (всего летальных случаев 21). Выздоровело 637 (+68). Болеют коронавирусом 871 (-4).

Подозрение в заболевании за вчерашний день получили 77 человек.

Власти Черноморска приняли решение временно закрыть завод по производству морепродуктов «Аквафрост» (торговая марка «Водный мир») из-за вспышки коронавируса на предприятии. Здесь выявили сразу 8 случаев заражения опасной инфекцией.

В связи с этим завод прекращает работу на две недели, работников распускают по домам. Всем им сделают тесты на COVID-19. Кроме того, предприятие обязали провести генеральную уборку и дезинфекцию производственных и складских помещений.

Как сообщала Одесса News, на утро 26 июня в Украине подтверждено 41 117 случаев COVID-19, т.е. за последние сутки лабораторно подтверждено 1 109 новых заболевших, умерли 19 человек.