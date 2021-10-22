В Одессе полиция занялась поддельными сертификатами о вакцинации

Полицейские Одесской области открыли девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с COVID-19.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что три уголовных производства связаны с подделкой результатов ПЦР-тестов и шесть — с подделкой сертификатов о вакцинации.

«Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершённые лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Правонарушителям грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщала Одесса News, с 21 октября пассажирам межобластных поездов, самолётов и автобусов необходимо иметь при себе ковид-сертификат либо отрицательный результат теста на коронавирус. В Одессе некоторые торговые центры не пускают в торговые залы посетителей без ковид-сертификата. На железнодорожном вокзале и в аэропорту «Одесса» открыты пункты вакцинации.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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