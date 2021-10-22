62-летняя одесситка погибла на проспекте Свободы в ДТП

21 октября около семи часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как предварительно установило Одесское районное управление полиции №1, 62-летняя водитель Daewoo Matiz, двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с маршрутным автобусом.

«От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого смертельного ДТП в Киевском районе Одессы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как информировала Одесса News, 20 октября около пяти часов утра на 313-м километре автодороги Киев-Одесса, недалеко от посёлка Любашёвка Одесской области, произошло столкновение двух грузовых и трёх легковых автомобилей. Погибли три человека, 8 пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних.

Фото: Нацполиция

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