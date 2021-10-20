313-й километр трассы Одесса-Киев: 3 человека погибли, 8 пострадали

На 313-м километре автодороги Киев-Одесса, недалеко от посёлка Любашёвка Одесской области, из-за ДТП ограничено движение транспорта.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в одесской области, сегодня, 20 октября, около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трёх легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие.

В Любашёвскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Личности погибших устанавливаются.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства смертельного происшествия устанавливаются.

Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.



как сообщала Одесса News, 15 октября 51-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент с танком на улице Атамана Головатого в Беляевке.

Фото и видео: Подольское районное управление полиции в Одесской области

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